Çankaya'da Planlı Yapılaşma İçin Yıkımlar Sürüyor

Planlı ve sağlıklı yapılaşmaya önem veren Çankaya Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında ilçe sınırları içerisindeki atıl durumda bulunan yapıları program dahilinde yıkmaya devam ediyor.



Çankaya Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan atıl durumdaki yapıları yıkmaya devam ediyor. Belediye 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 31. Maddesi ve Ankara İmar Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yıkım gününden önce tebligat gönderdiği yapıları kent planına uygun olarak yıkıyor.



138 gecekondu yıkıldı



Görüntü kirliliğine neden olan gecekonduları bir bir yıkan Çankaya Belediyesi, 2015 yılında 123, 2016 yılında 536 gecekondunun yıkımını gerçekleştirirken bu sene ilk 6 ayda 138 gecekondunun yıkımını koordineli biçimde tamamladı.



Gecekonduların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde çalışmalarını sıklaştıran Çankaya Belediyesi, vatandaşların dilekçelerine ve taleplerine de anında yanıt veriyor. Son olarak bir vatandaşın dilekçesi ve talebini dikkate alan Çankaya Belediyesi İşçi Blokları Mahallesi'nde bir vatandaşa ait arsa üzerine kurulu yapıları yıkarak görüntü kirliliğine de engel oldu. - ANKARA