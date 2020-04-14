Çankaya'da pazarlar hafta içi açılacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çankaya'da pazarlar hafta içi açılacak - Haberler
Alper Taşdelen, Çankaya, Güncel

Çankaya'da pazarlar hafta içi açılacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 17 Nisan gecesi başlayacak ve 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı dolayısıyla semt pazarlarının hafta içi kurulacağını açıkladı.

14.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:20
Çankaya'da pazarlar hafta içi açılacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 17 Nisan gecesi başlayacak ve 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı dolayısıyla semt pazarlarının hafta içi kurulacağını açıkladı. Alper Taşdelen, sokağa çıkma yasağı boyunca ekmek ve ilaç ihtiyaçları için yine görev başında olacaklarını söyledi.

Hafta sonu kurulan Yıldız Pazarı ile Ümitköy Organik Pazarı perşembe günü, Ayrancı, Ümitköy ve Esat pazarları Cuma günü, Balgat pazarı ise pazartesi günü kurulacak.

Çankaya Belediyesi hafta sonu pazarlarını hafta içi açacak. 17 Nisan gecesi başlayacak sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşların sebze meyve ihtiyaçlarını karşıladıkları pazar yerlerini hafta içi açacaklarını duyuran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 48 saat sürecek yasak boyunca vatandaşların ekmek ve ilaç ihtiyaçları için tüm ekiplerle görev başında olacaklarını belirtti. Geçtiğimiz hafta sonu yasaktan kısa süre önce ilan edilen sokağa çıkma yasağında seferber olduklarını kaydeden Alper Taşdelen, "Bu hafta sonu da telefon başında ve sahada görevli ekiplerimizle halkımızın hizmetinde olacağız. Hiç kimse endişelenmesin, belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

Salgın hastalıkla mücadelede Çankaya Belediyesi olarak her açıdan seferber olduklarını kaydeden Başkan Alper Taşdelen, işini kaybeden, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ilk etapta 2 bin 300 koli gıda ve temizlik malzemesi desteği verdik. Ramazan ayı için tekrar gıda kolisi dağıtımı yapacağız. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla tüm kamusal alanlarda yıkama ve dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halen çalışmakta olan kamu kurumlarında ve özellikle Aile Sağlığı Merkezleri ile eczanelerde periyodik dezenfekte çalışması yapıyoruz. Yine vatandaşlarımızın kullandığı taksileri ve taksi duraklarını da sık sık dezenfekte ediyoruz. Halkımıza evde kalmalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz görevimizin başındayız. Bu zor günleri hep birlikte dayanışmayla atlatacağız" diye konuştu.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağına denk gelen Yıldız Pazarı ile Ümitköy Organik Pazarı perşembe günü, Ayrancı, Ümitköy ve Esat Pazarları Cuma günü, Balgat Pazarı ise pazartesi günü kurulacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen 'Bakmak zorundasınız' eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen "Bakmak zorundasınız" eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor
Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Saruhan Oluç Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemal Can Ebru Polat Acun Ilıcalı Süleyman Soylu
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Dorukhan Toköz Radamel Falcao
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Çankaya'da pazarlar hafta içi açılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 13:18:25. #1.14#
title