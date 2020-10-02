Çankaya'da pandemi denetimleri sürüyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren korona virüse karşı önlemlerini alan Çankaya Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kafe, restoran ve marketlerdeki denetimlerini sıklaştırdı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren korona virüse karşı önlemlerini alan Çankaya Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kafe, restoran ve marketlerdeki denetimlerini sıklaştırdı.

Çok geniş alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen ad olan pandemi sürecinde denetimlerine daha fazla özen gösteren Çankaya Belediyesi, iş yerlerinin alması gereken önlemleri kontrol ediyor. İş yerlerinin uyması gereken kuralları belirten bilgilendirici evrakları iş yeri sorumlularıyla paylaşan Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, pandemi sürecinde çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadıklarına dikkat ediyor.

Normal denetimlerin dışında olağanüstü dönemlerden geçtiğimiz şu günlerde hijyen kurallarına daha fazla özen gösteren Çankaya Zabıtası, vatandaşların ortak kullanım alanlarının yanı sıra yoğun olarak girip çıktıkları kafe, restoran ve marketlerde sıkı denetim uyguluyor. Zabıta, kuaför, berber, güzellik salonları ve halka açık alanlarda da denetim yapıyor. Vatandaşların ve çalışanların sağlığını düşünen ve tüm birimleriyle yoğun bir çalışma içerisine giren Çankaya Belediyesi, virüsün bulaşma riskinin fazla olduğu kafe, restoran ve marketler ile ortak kullanım alanlarında denetimlerini artırarak sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı