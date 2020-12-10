Çankaya'da pandemi denetimi
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Çankaya'da pandemi denetimi

10.12.2020 11:40 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:45
Çankaya'da pandemi denetimi

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerlerinde pandemi denetimlerini artırdı.

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerlerinde pandemi denetimlerini artırdı. Çankaya Zabıtası korona virüs vakalarında devam eden artışın önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında pazar yerlerinde ve işletmelerde denetim yapıyor.

İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, halk sağlığını korumak için özellikle vatandaşların yoğun kullandığı yerlerde hijyen denetimlerini artırdı. Pazar yerlerinde maske denetimi yapan Çankaya Zabıtası, esnafa ve vatandaşlara ücretsiz maske de dağıttı.

Zabıta ekipleri, rutin denetimleri kapsamında Kasım ayında 4.495 denetim gerçekleştirdi. Seyyar satıcılara göz açtırmayan Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, haksız rekabete neden olan 1.450 adet bez afiş ve tabelayı da kaldırdı. Kurallara uymayan işletmelere yaptırım uygulayan Çankaya Zabıtası, 510 işletmede de gece denetimi yaptı.

Birlikte denetim

Çankaya'da pandemiye yönelik temizlik çalışmalarının ve sosyal yardımların sürdüğünü belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Halkımızın sağlığı için zabıta ekiplerimiz sahada denetim yapıyor. Bu denetimlerle vatandaşımız ve esnafımız için birçok olumsuzluğun önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek hareket ediyoruz. Zabıta Ekiplerimiz 7/24 her saat görevinin başında. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler de zabıta ekiplerimiz tarafından değerlendirilerek gerekli işlem ve uyarılar yapılıyor. Halkımızın sağlığı ve huzuru her şeyin önünde geliyor. Seyyar satıcılara yönelik Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile birlikte çalışıyoruz. Özellikle halk sağlığını tehdit eden, hijyenden uzak ve yasal olmadığı halde seyyar satış yapanların faaliyetine son vermek konusundaki kararlılığımız daima sürecek" diye konuştu. - ANKARA

Çankaya'da pandemi denetimi
Çankaya'da pandemi denetimi
Çankaya'da pandemi denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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