Çankaya'da Okuma Yazma Bilmeyen Kalmayacak

Çankaya Belediyesi tarafından 14 yıldır devam eden okuma yazma seferberliğinden son 4 yılda 711 kişi faydalandı. Bu yıl ise rakam 400 kursiyere ulaştı. Belirli nedenlerle ilkokul eğitimi alamayarak okuma yazma öğrenemeyen Çankayalılara, Çankaya Evlerinde eğitimler ücretsiz olarak veriliyor.

Çankaya Belediyesinin 7'den 70'e her kesimin eğitimi için çabaları, Çankaya Evlerinde karşılığını buluyor. Yaklaşık 14 yıldır okuma yazma eğitimlerine devam eden Çankaya Evleri, son 4 yılda 711 kişiye hizmet verdi. Bu yıl ise bu rakam 400 kursiyere ulaştı. Yoğun talebin olduğu okuma yazma kursları bu yıl 14 Çankaya Evi'nde iki farklı kademede eğitim olarak veriliyor. Çankaya Evlerinde düzenlenen okuma yazma kursları, Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Çankaya Evinde ücretsiz olarak verilen eğitimlerde okuma yazma kurslarının yaş ortalaması 60 iken katılımcıların çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Bir dönem boyunca eğitimlerine devam eden kursiyerler, başarıyla tamamladıkları eğitimlerinin ardından okuma yazma belgesine de sahip oluyor.

Okuma yazma öğrenmenin insanı özgürleştirdiğini dile getiren kursiyerler, "Çocukken erişemediğimiz okuma yazma öğrenme fırsatını bizlere sunan ve böylesine güzel bir ortamda bizleri aydınlatan Çankaya Belediyesine teşekkür ederiz" dedi.

"Daha çok insanın yararlanması için önümüzdeki dönem de Çankaya Evi açmaya devam edeceğiz"

Çankaya Evlerinin eğitim, dayanışma, paylaşma, sosyalleşme imkanı sunduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 21. yüzyılın halk evleri olarak nitelediği Çankaya Evleri kapılarının her yaştan her kesimden vatandaşa açık olduğunu söyledi.

Çankaya Evlerinde kişisel gelişim ve hobi kursları, meslek edinme kursları, spor, dans gibi 100'e yakın kurs çeşidi olduğunu kaydeden Taşdelen, "14 yeni Çankaya Evi açarak kapasitemizi 5 kat arttırdık. Artık yılda 30 bin insana kurs veriyoruz. Daha çok insanın yararlanması için önümüzdeki dönem de Çankaya Evi açmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bu evlerde çok memnun ve yeni bir şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Bu bizi de çok mutlu ediyor" diye konuştu. - ANKARA