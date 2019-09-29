Çankaya'da muhtarlık binaları yenileniyor

29.09.2019 10:57

Çankaya Belediyesi, ilçede bulunan muhtarlık binalarını yenileme çalışmalarına devam ediyor.



Çankaya Belediyesi, vatandaşların belediye ile iletişiminde öncü rol oynayan mahalle muhtarlarına yeni hizmet binaları kazandırmaya devam ediyor. Hava şartlarına uyumlu yapısıyla ön plana çıkan muhtarlık binalarını baştan aşağıya yenileyen Çankaya Belediyesi, zamanın şartlarına göre yenilenmesi gereken mevcut muhtarlık binalarında da onarım işlemlerini aynı hızla gerçekleştiriyor.



Muhtarların daha iyi şartlarda ve modern bir binada hizmet verebilmeleri için kolları sıvayan Çankaya Belediyesi, Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in göreve başladığı günden bu yana 123 mahalle muhtarlığından 70'ini yeniledi. İhtiyaç durumuna göre muhtarlık binalarını yıkarak yerine yeni bir muhtarlık binası inşa eden Çankaya Belediyesi, zamanın şartlarına göre yenilenmesi gereken binalarda da onarım çalışmalarını sürdürüyor.



İçerisinde çalışma ofisi, mutfak, lavabonun da yer aldığı ve dış cephesi ile yeni bir görünüm kazanan muhtarlık binalarını Çankayalı muhtarların hizmetine sunan Çankaya Belediyesi özel yalıtım malzemesinden inşa edilen muhtarlık binalarının yapımında kışın soğuktan yazın da sıcaktan koruma özelliği bulunan malzeme kullanmaya özen gösteriyor.



Sırada 7 yeni mahalle muhtarlığı var



Türkiye'nin en büyük ilçesi Çankaya'da 123 muhtarlık binasının 70'ini yenileyen Çankaya Belediyesi önümüzdeki süreçte 7 muhtarlık binasını hazır hale getirecek. Muhtarların daha iyi şartlarda hizmet verebilmeleri için var gücüyle çalışan Belediye; Ahlatlıbel, Ayrancı, Cumhuriyet, Kızılırmak, Doğuş, Nasuh Akar ve Gaziosmanpaşa Mahallelerinin muhtarlık binalarında yenileme çalışmalarına başladı.



"Muhtarlar bizim temsilcilerimiz"



Vatandaşların belediye ile olan iletişimlerinde köprü vazifesi gören muhtarların daha iyi koşullarda hizmet verebilmelerinin önemli olduğuna dikkat çeken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Türkiye'nin en büyük ilçesine görev yapan muhtarların hiçbir eksiği kalmaması lazım. Onların daha iyi şartlarda vatandaşlara hizmet verebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Muhtarlık binalarını yenileyerek modern hale getiriyoruz. Aynı zamanda 2018 yılında Belediye Meclisimizde aldığımız karar ile muhtarlıkların 300 liraya kadar faturalarını ödemeyi üstleniyoruz. Demokrasinin yapı taşı muhtarlarımıza desteğimizi daima sürdüreceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA