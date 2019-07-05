Çankaya'da model uçak kursu açılacak

Çankaya Belediyesince model uçak yapımı eğitimi verilecek.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarına eylül ayından itibaren bir yenisi eklenecek. Çankaya Belediyesi kültür ve sanat merkezleri ile Çankaya Evlerinde eylül ayında başlayacak yeni eğitim döneminde ücretsiz model uçak yapımı kursları düzenlenecek.

Çankaya Belediyesi ve Türk Hava Kurumu (THK) arasında yapılan protokol çerçevesinde Çankaya Belediyesi öğretmenleri temmuz, ağustos ve kasım aylarında Eskişehir'deki THK okulunda eğitim alacak.

Çankaya Evleri, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilecek model uçak yapım kursları Vecihi Hürkuş Hobi Havacılık Parkı'nda pratiğe dönüşecek. Parkta, 100 metrelik özel pistin yanı sıra model uçak tutkunları için küçük atölye ve şarj birimleri bulunuyor.

Kaynak: AA