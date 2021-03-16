Çankaya'da martın sonu bahar
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Çankaya'da martın sonu bahar

16.03.2021 12:38 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:43
Çankaya'da martın sonu bahar

Kasım ayında başlayan ve mart sonuna kadar süren çalışmalarıyla binlerce sokak ağacının kurumuş dallarını temizleyen Çankaya Belediyesi, ağaçları bahara hazırlıyor.

Kasım ayında başlayan ve mart sonuna kadar süren çalışmalarıyla binlerce sokak ağacının kurumuş dallarını temizleyen Çankaya Belediyesi, ağaçları bahara hazırlıyor.

Çankaya Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ağaçların bakımını yapıyor. Pandemi koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, kasım ayında başladığı ağaç bakımlarına devam ediyor. İlçe sokaklarındaki ağaçları kurumuş dallarından temizleyen ekipler, ağaçları güçlendirmenin yanı sıra vatandaşlar için oluşabilecek tehlikelerin de önüne geçmiş oluyor. Düşme tehlikesi olan dalları da temizleyen ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarlara da müdahale ederek can ve mal güvenliğini koruyor. Kasım ayında başlayan ve mart sonuna kadar devam edecek çalışmalarla ağaçlar, kurumuş dallarından arınacak ve daha güçlü bir hale gelecek. - ANKARA

Çankaya'da martın sonu bahar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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