Çankaya'da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı

Çankaya Belediyesi tarafından Yeşilkent Mahallesi'ne (Mühye) kurulan kurban satış ve kesim alanında pandemi tedbirleri ile Kurban Bayramı hazırlıklarına başlandı.

Çankaya Belediyesi tarafından Yeşilkent Mahallesi'ne (Mühye) kurulan kurban satış ve kesim alanında pandemi tedbirleri ile Kurban Bayramı hazırlıklarına başlandı.

Çankaya Belediyesi tarafından vatandaşların kurban kesimi aşamasında herhangi bir sorun yaşamaması ve vatandaşların da, hayvan satıcılarının da huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm önlemleri alınacak. Alanda temizlik ve ilaçlama çalışmaları düzenli olarak yapılacak. Çankaya Belediyesince Kurban Bayramı boyunca yaşanması olası kazalara karşı alanda ambulans ve sağlık görevlileri de hazır bulundurulacak.

Kurban satış ve kesim alanında çadırlarda dezenfektan, kolonya ve maske bulundurma zorunluluğu da getirildi. Alıcı ile satıcı arasında pazarlık için tokalaşma yapılamayacak. Kurban kesim alanına gelecek aile 4 kişiyle sınırlandırıldı. Caraskalda kesimler, 25 kasap tarafından randevu ile yapılacak. Yerde kesim yapılacak her bir kurban için 16 metrekarelik alan çizilerek, iki kesim alanı arasına 2 metre mesafe verilecek. Vatandaşlar alana girişi tek kapıdan, ateş ölçümü, maske kontrolü yapılarak ve dezenfektan kullandırılarak alınacak.

Covid-19 tedbirleri kapsamında bayram boyunca alandan hayvan çıkışına izin verilmeyecek. Kurban kesecek vatandaşların randevu ve sırasını zabıta personeli verecek. Alana belgesiz, küpesiz, iki yaşını doldurmamış ve gebe hayvanların girişine izin verilmiyor. Çankaya Belediyesi veteriner hekimleri ile Ankara İl Tarım Müdürlüğü'ne bağlı Çankaya İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından alanda kontroller gerçekleştiriliyor. Kurbanlıkların alana alınmasından itibaren başlayan ilaçlama da Kurban Bayramı sonrasına kadar her gün devam edecek. Çankaya Belediyesi ayrıca bu yıl da 6 kişilik yakalama timi kurdu. Veteriner İşleri Müdürlüğünce sağlanan yakalama timi, bayram öncesi ve bayram boyunca görev yapacak, ilçenin farklı yerlerinden gelen talepleri karşılayacak.

Alanda temiz su sağlayacak belediye, kurban satış ve kesim alanında her yıl olduğu gibi otopark da hazırladı. Kurban satın alma ve kesim hakkında bilgilendirme broşürlerinin dağıtılacağı alanda Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca ibadetlerini yerine getirmeye gelecek vatandaşlara çay ikramında bulunacak. Kurban kesimi sonrası vatandaşlara kurban eti için de poşet dağıtılacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı