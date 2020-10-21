Çankaya'da korona virüsle mücadele devam ediyor
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Çankaya'da korona virüsle mücadele devam ediyor

21.10.2020 11:17 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:20
Çankaya'da korona virüsle mücadele devam ediyor

Pandemi günlerinde salgın hastalıkla mücadelesini sürdüren Çankaya Belediyesi, ilçedeki aile sağlığı merkezlerini ilaçlayarak halk sağlığının korunmasına katkı veriyor.

Pandemi günlerinde salgın hastalıkla mücadelesini sürdüren Çankaya Belediyesi, ilçedeki aile sağlığı merkezlerini ilaçlayarak halk sağlığının korunmasına katkı veriyor.

Çankaya Belediyesi, Covid-19 ile mücadele etmeye ve vatandaşların sağlığını korumaya yönelik önlemler almaya devam ediyor. Çankaya Belediyesi, pandeminin başlamasının ardından okullar, eczaneler, berberler, kuaförler, güzellik salonları, camiler, taksi ve taksi durakları gibi vatandaşların çokça kullandığı iş yerleri ve ilçe genelindeki aile sağlığı merkezlerinde düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Yeni tip korona virüsün 11 Mart'ta 'pandemi' ilan edilmesiyle birlikte çalışmalarına başlayan belediye, halk sağlığından taviz vermiyor. Belediyenin ilaçlama ekipleri ilçedeki aile sağlığı merkezlerini özel ilaçla dezenfekte ediyor. Muayene odaları ve hastaların bekleme salonlarının yanı sıra tuvalet ve lavabolar ile el temasının olduğu korkuluklar ilaçlanarak tedavi amacıyla sağlık ocaklarını kullanan vatandaşlar, Covid-19 tehdidinden korunmuş oluyor. - ANKARA

Çankaya'da korona virüsle mücadele devam ediyor
Çankaya'da korona virüsle mücadele devam ediyor
Çankaya'da korona virüsle mücadele devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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