Çankaya'da karla mücadele
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Çankaya'da karla mücadele

25.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:59
Çankaya'da karla mücadele

Çankaya Belediyesinin karla mücadele ekipleri, devam eden kar yağışı ve sonrasında oluşan buzlanmaya karşı aralıksız çalışmaya devam ediyor.

Çankaya Belediyesinin karla mücadele ekipleri, devam eden kar yağışı ve sonrasında oluşan buzlanmaya karşı aralıksız çalışmaya devam ediyor. Ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren kaldırım ve merdivenli yollarda buz kırma, solüsyon, tuz ve küreme çalışmaları yaptı.

Çankaya Belediyesi ekipleri kar ve buzlanmaya karşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Geceden sabaha çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Okul, kreş ve sağlık merkezlerinin önünde çalışmalarını arttıran karla mücadele ekipleri, sabah saatleri itibariyle merdivenli yollarda ve kaldırımlarda buz kırma araçları ve elle küreme çalışmalarına devam ediyor.

Buz çözücü solüsyon kullanılıyor

Özellikle yüksek eğimli mahalle ve sokaklarda çalışan ekipler merdivenli yol ve kaldırımları buzlanmaya karşı temizliyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipler tuz ve buz çözücü solüsyon kullanarak merdivenler ve kaldırımlarda buzlanmaya karşı önlem aldı. Çankaya Belediyesi, ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale etmek için seferber oldu. - ANKARA

Çankaya'da karla mücadele
Çankaya'da karla mücadele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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