Çankaya'da kar seferberliği
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Çankaya'da kar seferberliği

17.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:03
Çankaya'da kar seferberliği

Çankaya Belediyesinin karla mücadele ekipleri, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte aralıksız çalışmaya başladı.

Çankaya Belediyesinin karla mücadele ekipleri, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte aralıksız çalışmaya başladı. Çalışmalarını yüksek rakımlı mahallelerde sürdüren ekipler, merdivenli yolları ve kaldırımları da kürüyor.

Çankaya Belediyesi, sabaha karşı başlayan kar yağışıyla birlikte çalışmalarına başladı. Merdivenli yollarda ve kaldırımlarda küreme yapan ekipler, yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar yağışına karşı çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşların güvenliği açısından kaldırımları temizleyen ekipleri de oluşturan Çankaya Belediyesi, kar nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçti. Çankaya Belediyesi, ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale ediyor. - ANKARA

Çankaya'da kar seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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