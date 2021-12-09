Çankaya'da "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı"

Çankaya Belediyesi'nin kadın girişimlere yönelik örgütlenme ve cinsiyet ayrımcılığına karşı başlattığı "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı" tamamlandı. 16 hafta süren programın ardından Çankayalı kadınlar sertifikalarını aldı.

Türkiye'nin ilk "Mor Bayraklı" yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi'nin kadın girişimlere yönelik örgütlenmeyi ve cinsiyet ayrımcılığına karşı başlattığı "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı" (KİHEP) tamamlandı. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ) ile yapılan protokol kapsamında 16 hafta süren yoğun eğitim programının ardından Çankayalı kadınlar sertifikalarını aldı. Kadının insan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası metinlere, anayasal ve medeni haklara, ekonomik, cinsellik ve doğurganlık üzerine ayrıntılı bilgilendirmelerin yapıldığı eğitime katılan kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitliği konularını da inceledi. Eğitimde toplumsal cinsiyete duyarlı çocuk yetiştirme, kadın hareketi ve feminizm ile kadın örgütlenme biçimleri de yer aldı. Eğitimler, kadının sosyal ve ekonomik hakları, şiddete karşı ne yapabileceği, şiddete uğrayan bir kadına nasıl yardım edilebileceği ve nerelere başvurulabileceği konularını da içeren geniş bir alanda verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet