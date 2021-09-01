Çankaya'da Her Çarşamba Açılış veya Temel Atma Töreni
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Çankaya'da Her Çarşamba Açılış veya Temel Atma Töreni

Çankaya'da Her Çarşamba Açılış veya Temel Atma Töreni
Habermetre - Haberler | Toplum

YENİ YATIRIM YAĞMURUTarihinin en büyük yatırım programını hayata geçiren Çankaya Belediyesi, yeni dönem yatırım, hizmet ve eserlerini birer birer Çankayalılara kazandıracak.

YENİ YATIRIM YAĞMURU

Tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçiren Çankaya Belediyesi, yeni dönem yatırım, hizmet ve eserlerini birer birer Çankayalılara kazandıracak. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 7 Eylül'den itibaren 1 Aralık'a kadar her Çarşamba, Çankaya'da yeni bir açılış veya temel atma töreni yapacaklarını duyurdu.

Geçtiğimiz 7 yılda Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçiren Başkan Alper Taşdelen, yeni dönem hizmet ve yatırımlarını tek tek Başkentlilerle buluşturacak. 7 Eylül'den itibaren 1 Aralık'a kadar her Çarşamba, Çankaya'da pazaryerlerinden kreşlere, parklardan kütüphanelere, Çankaya evlerinden kültür ve yaşam merkezlerine onlarca yeni eserin açılışı ve temel atması yapılacak.

MARATON BAŞLIYOR

Çankaya'nın yeni dönem yatırımları hakkında bilgi veren Alper Taşdelen, "7 Eylül'den itibaren açılış ve temel atma maratonumuz başlıyor. 1 Aralık'a kadar her hafta çarşamba günü bir açılışımız ya da temel atma törenimiz olacak. Yeni kreşlerimiz, parklarımız, hizmet binamız, Çankaya Evlerimiz, engelsiz yaşam merkezimiz bu yıl bitmeden Çankayalılarla buluşacak" dedi.

7 Eylül'de Mürsel Uluç Pazaryerinin üstünün kapatılarak hizmete sunulması için ilk temel atma törenini gerçekleştireceklerini kaydeden Taşdelen, "Pazaryerlerimizi kent meydanlarına dönüştürüyoruz. Mürsel Uluç Pazar yerinin yanı sıra, Keklikpınarı, Aşıkpaşa ve Yaşamkent pazaryerlerimizin de üstünü kapatacağız. Balgat pazaryerinin ise yenileme ve üst kapama çalışmasına başlayacağız" diye konuştu.

ÖNCÜ, ÖRNEK BELEDİYE

1 Aralık'a kadar 2 yeni kreşin temelini atacaklarını, yeni hizmet binasının, engelsiz yaşam merkezinin, Çankaya Evi'nin, gençlik merkezinin açılışını yapacaklarını, 7 yeni parkı Çankayalılarla buluşturacakları kaydeden Taşdelen şöyle konuştu:

"Bizim iki tarihi sorumluluğumuz var. İlki, Cumhuriyetimizin imar ve inşa edildiği Çankaya'da, örnek bir kent yönetimi sergilemek ve belediyeciliğin Atatürkçülerin ve sosyal demokratların işi olduğunu kanıtlamak. İkincisi kentleri betona, ranta, talana kurban eden anlayışa karşı en değerli arsaları halkımızın kullanımına sunmak. Bunları başardık ve her alanda öncü, örnek bir belediye yarattık. "

YENİ REKORLAR YOLDA

7 yılda her alanda yeniliklere ve belediyecilik tarihinde rekorlara imza attıklarını söyleyen Başkan Taşdelen sözlerine şöyle devam etti:

"Biz yaptıklarımızı asla yeterli görmeyerek gece gündüz çalışıyoruz. Atamıza boş laflarla değil, gece gündüz çalışarak layık olacağımızı biliyoruz. İlçemizin en mutsuz insanı her kimse, onun da yüzü gülene kadar bize durmak yok. 2021 yılı bitmeden de yeni rekorlar yolda... Yeni kazandıracağımız eserlerle Çankayalıların yüzünü her zaman güldüreceğiz. Doğru belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. "

Kaynak: Habermetre

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