Çankaya'da geri dönüşüm farkı
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Çankaya'da geri dönüşüm farkı

18.03.2021 12:20 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:26
Çankaya'da geri dönüşüm farkı

Doğanın korunması ve çevre çalışmaları konusunda yerel yönetimler düzeyinde birçok proje ve hizmete imza atan Çankaya Belediyesi, Sıfır Atık Projesi ile doğal kaynakların etkin kullanılmasını duyarlılıkla sürdürüyor.

Doğanın korunması ve çevre çalışmaları konusunda yerel yönetimler düzeyinde birçok proje ve hizmete imza atan Çankaya Belediyesi, Sıfır Atık Projesi ile doğal kaynakların etkin kullanılmasını duyarlılıkla sürdürüyor. "Dönücem Ben Sana" mesajıyla atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.

"Geri Dönüşüm Günü"nde de sürdürülebilir üretim ve tüketim anlayışına dikkati çeken Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde uygulamaya başladığı Sıfır Atık Projesi ile de doğal kaynakların etkin kullanılmasını da duyarlılıkta sürdürüyor.

"Dönüşümün Farkındayız Artık Size Daha Yakınız" adlı çalışmasıyla Türkiye'de geri dönüşüm çalışmalarını ilk başlatan belediye olmanın gururunu yaşayan Çankaya Belediyesi, yeni oluşturulan atık toplama sistemi ile etkin bir toplama sistemini de hayata geçirdi.

Geri dönüşümün hem çevreye hem de ekonomiye katkılarını önemseyen ve bu yönde çalışmalarını sürdüren Belediye, sıfır atık yönetim sistemi kapsamında ilçeye yerleştirilen 9 adet mobil atık getirme merkezi ve 1. sınıf atık getirme merkezi ile kağıt, cam, plastik, metal, pil, elektrikli ve elektronik eşyaların kaynağında ayrıştırılarak toplanmasını sağlıyor.

Geri dönüşüm her vatandaşın sorumluluğundadır

Geri dönüşüm konusunda yerel yönetimlere çok büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz Çankaya Belediyesi olarak geri dönüşümü Türkiye'de ilk başlatan yerel yönetim olarak diğer belediyelere öncü olduk. Umarım her yurttaş geri dönüşümün önemini fark eder. Bu herkesi ilgilendiren ve herkesin sorumluluğunun olduğu bir kavramdır" diye konuştu. - ANKARA

Çankaya'da geri dönüşüm farkı
Çankaya'da geri dönüşüm farkı
Çankaya'da geri dönüşüm farkı
Çankaya'da geri dönüşüm farkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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