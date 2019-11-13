Çankaya'da Filipin yemekleri rüzgarı

13.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:34

Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nde Filipin Mutfağı rüzgarı esti. Filipinler-Türkiye ilişkilerinin 70'inci yılında Filipinler Cumhuriyeti Büyükelçisinin eşi Ana Algabre Hernandez, Filipinler mutfağından özel lezzetleri Çankayalı kursiyerlerle paylaştı.



Filipinler Büyükelçiliğinin Çankaya Belediyesi ile koordineli yürüttüğü ilk yemek çalışma atölyesi, Çankaya Belediyesinin geçtiğimiz yıl hizmete sunduğu Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde gerçekleştirildi. Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner'in de katıldığı etkinlikte Filipinler Büyükelçisinin eşi Ana Algabre Hernandez, ülke mutfaklarından özel yemekleri Çankayalı kursiyerlere tanıttı.



Filipinler ile Türkiye ilişkilerinin 70. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde, Türkiye'nin en büyük ilçe belediyesi ve tüm büyükelçiliklere ev sahipliği yapan bir belediye olarak, yabancı ülkelerle olan ikili ilişkileri ve kültürel paylaşımları son derece önemsediklerini belirten Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, "Bu tür etkinliklerle hem Çankaya'da yaşayan vatandaşlarımıza farklı kültürleri tanıtma imkanı buluyor hem de kendi kültürümüzü başka halklarla paylaşma imkanı buluyoruz. Bu nedenle böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.



Filipinler halkını misafirperver, mutlu ve sosyal bir halk olarak tanımlayarak yemeğin, kutlamaların ve sosyal etkinliklerin merkezinde olduğunu söyleyen Ana Algabre Hernandez ise "Filipinler Mutfağı doğu ve batı yemek anlayışını birleştirir. Malezya, Çin, Japonya, Hindistan ve ABD geleneklerinden bir ölçüde etkilenmiştir" dedi. Türk halkının arkadaş canlılığı ve güler yüzlülüğünü çok sevdiğini belirten Hernandez, iki ülkenin kültürel alışverişinden mutluluk duyduğunu ifade etti.



Türk halkının Filipinler'in yemek kültürünü daha yakından tanımasını amaçlayan etkinlikte, Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nde yemek eğitimine katılan kursiyerlere iki yemek tanıtımı yapıldı. Ana Algabre Hernandez, Filipinler'in en bilinen iki yemeği olan "Kare Kare" ve "Chicken Adobo"yi bütün aşamalarıyla tanıtarak kursiyerlerle birlikte pişirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA