Çankaya'da e-ihale dönemi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çankaya'da e-ihale dönemi başladı

09.03.2021 12:48 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:53
Çankaya'da e-ihale dönemi başladı

Çankaya Belediyesinin mal ve hizmet alım ihaleleri canlı yayınlanmaya başlandı.

Çankaya Belediyesinin mal ve hizmet alım ihaleleri canlı yayınlanmaya başlandı. Çankaya Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Merkezi Satın Alma Bürosunun yürüttüğü mal ve hizmet alım ihalelerinde e-ihale dönemine geçti.

Hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim ışığında e-ihale dönemine geçen Çankaya Belediyesi, ilan yolu ile herkese açık olarak "Baskılı Çöp Torbası İhalesi"ni sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çankaya'da şeffaf belediyecilik uygulamalarıyla Türkiye'ye örnek bir yerel yönetim modeli oluşturulduğunu kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "İlk önce belediye meclis toplantılarımızı canlı yayınlamaya başladık. Şimdi de ihalelerimizi canlı yayınlayarak halkımız denetimine açtık. İlk ihalemiz belediyemizin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı. Bundan böyle tüm mal ve hizmet alım ihalelerini canlı olarak yayınlayacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Yılmaz Serdar Ortaç Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mustafa Er Fatih Terim Ali Şansalan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çankaya'da e-ihale dönemi başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:54:01. #1.16#
title