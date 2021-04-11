Çankaya'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan binada çalışmalar sürüyor (4)

Çankaya'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına devam edilen binanın drone ile çekilmiş görüntüsü ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski olan...