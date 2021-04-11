Çankaya'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan binada çalışmalar sürüyor (4)
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Çankaya'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan binada çalışmalar sürüyor (4)

Anadolu Ajansı / Emin Sansar - Haberler | Güncel

Çankaya'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına devam edilen binanın drone ile çekilmiş görüntüsü ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski olan...

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Çankaya'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına devam edilen binanın drone ile çekilmiş görüntüsü ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski olan binanın "makaslama" yöntemiyle yıkımına başlandı.

Çankaya'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan binada çalışmalar sürüyor (4)
Çankaya'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan binada çalışmalar sürüyor (4)
Çankaya'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan binada çalışmalar sürüyor (4)
Çankaya'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan binada çalışmalar sürüyor (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Sansar

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