Çankaya'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan binada çalışmalara ara verildi
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Çankaya'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan binada çalışmalara ara verildi

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Çankaya'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan binada çalışmalara ara verildi

Başkentte çökme riski bulunduğu gerekçesiyle kontrollü yıkımına başlanan 8 katlı binada çalışmalara sabah devam edilecek.

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Başkentte çökme riski bulunduğu gerekçesiyle kontrollü yıkımına başlanan 8 katlı binada çalışmalara sabah devam edilecek.

Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın "makaslama" yöntemiyle yıkım çalışmaları sırasında iş makinası arızalandı.

Yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar başlanacağı öğrenildi.

Ekiplerin alandaki bekleyişi ise sürüyor.

8 katlı bina boşaltılmıştı

İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana gelmişti.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan bina ile tedbir amaçlı bölgedeki 21 binada oturanları tahliye etmişti.

Konaklayacak yeri bulunmayan mahalle sakinleri, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine yönlendirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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