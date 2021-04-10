Çankaya'da çökme riski bulunduğu için boşaltılan binanın kontrollü yıkımına başlandı
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Çankaya'da çökme riski bulunduğu için boşaltılan binanın kontrollü yıkımına başlandı

Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika
Çankaya'da çökme riski bulunduğu için boşaltılan binanın kontrollü yıkımına başlandı

Çankaya ilçesinde çökme riski bulunduğu gerekçesiyle boşaltılan binanın kontrollü yıkımı yapılıyor.

Çankaya ilçesinde çökme riski bulunduğu gerekçesiyle boşaltılan binanın kontrollü yıkımı yapılıyor.

Çankaya'nın İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski bulunan binanın "makaslama" yöntemiyle yıkımına başlandı.

Yıkım başlamadan önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, alanı ziyaret etti, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yavaş'a gelişi sırasında bazı vatandaşlar "Şimdiye kadar neredeydiniz?" sözleriyle tepki gösterdi.

Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemelerde bulundu.

Yıkılma riski bulunan binanın sakinleri ise risk nedeniyle yetkilileri uyardıklarını ancak gece yarısı binanın acil boşaltılması gerektiği belirtilerek dışarı çıkarıldıklarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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