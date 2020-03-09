Çankaya'da Baharevi'nde ilk yardım semineri
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Çankaya Belediyesi, Lokman Hekim, Çankaya, Güncel

Çankaya'da Baharevi'nde ilk yardım semineri

Çankaya Belediyesi Mutlukent Baharevi sakinleri daha sağlıklı ve mutlu bir yaşlılık için gereken bilgilerden birisi olan ilk yardım ile ilgili düzenlenen seminere katıldı.

09.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:20
Çankaya'da Baharevi'nde ilk yardım semineri

Çankaya Belediyesi Mutlukent Baharevi sakinleri daha sağlıklı ve mutlu bir yaşlılık için gereken bilgilerden birisi olan ilk yardım ile ilgili düzenlenen seminere katıldı. "Aramızda Kalmasın; Sağlıklı Yaş Alma Sohbetleri" kapsamında düzenlenen seminer, Lokman Hekim Hastanesi uzman sağlık eğitimcisi tarafından verildi.


Çankaya Belediyesinin, özel sağlık kuruluşlarında yüzde 60'a kadar indirim sağlayan Sağlık Kart protokolü yaptığı hastanelerle de düzenlediği "Aramızda Kalmasın; Sağlıklı Yaş Alma Sohbetleri" kapsamında İlk Yardım Semineri Mutlukent Baharevi'nde gerçekleştirildi.


Çankaya Belediyesinin yaşlı vatandaşların keyifli vakit geçirmesi ve sosyalleşebilmeleri için birçok mahallede kurduğu Baharevlerinden birisi olan Mutlukent Baharevi ilk yardım seminerine ev sahipliği yaptı. Lokman Hekim Hastanesinden uzman sağlık eğitimcilerinin anlatımıyla gerçekleşen seminere Baharevi sakinleri katıldı. Mutlukent Mahallesi ve civarında yaşayan yaşlıların katıldığı seminerde kanamalarda, yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda ve boğulmalarda yapılması gerekenler ile temel ilk yardım bilgileri anlatıldı. Konuların rahatça anlaşılabilmesi amacıyla görsel tasarımlarla da desteklenen eğitimlerde katılımcılar, sorularıyla da bilgi edindi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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