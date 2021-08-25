Çankaya'da Ağustos sıcaklarında havuz keyfi
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Çankaya'da Ağustos sıcaklarında havuz keyfi

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

- Çankaya'da Ağustos sıcaklarında havuz keyfi Çankaya Belediyesinin Yıldız ve Çiğdem bölgelerinde hizmete açtığı yüzme havuzları ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

- Çankaya'da Ağustos sıcaklarında havuz keyfi

ANKARA - Çankaya Belediyesinin Yıldız ve Çiğdem bölgelerinde hizmete açtığı yüzme havuzları ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi olan Çankaya'da vatandaşlar pandemi sürecinin stresini Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ile Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezinde yer alan yüzme havuzunda atıyorlar.

Çankayalıların sağlıklı yaşam ve hoşça vakit geçirmeleri için yoğun ilgi gösterdiği yüzme havuzları pandemi sürecinin başladığı 2020 yılı Mart ayından bu yana kapalıydı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla 10 Ağustos'ta kapılarını açan yüzme havuzları Pazartesi günü hariç haftanın her günü sabah 08.00 ila 21.00 saatleri arası hizmet veriyor. Pazar günü saat 20.00'e kadar açık olan yüzme havuzu bir saatlik seans aralığında düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Birçok abonelik hizmeti var

Normalleşme sürecine rağmen vatandaşların sağlığı açısından birer saatlik süreyle her seansta en fazla 8 kişiye hizmet verilen yüzme havuzlarında bir saatlik sürenin ardından havuzlar dezenfekte edilerek yeni seanslara hazırlanıyor. Vatandaşlara farklı abonelik hizmetlerinin sunulduğu yüzme havuzlarında yıllık abonelikler ve ailelerin birlikte gelebilecekleri abonelikler de oluşturuluyor.

"Çankayalılar her şeyin en iyisine layık"

Tüm ülkede olduğu gibi Çankayalıların pandemi sürecinde zorluklar yaşadığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "El birliğiyle bu süreci kazasız atlatacağımızdan şüphem yok. Pandemi süreci sonrası normalleşme ile birlikte ilçe sakinleri stres atmak için belediyemizin farklı hizmetlerinden yararlandılar. Onların ve ailelerinin hoşça vakit geçirebilecekleri parklar, sosyal tesisler, spor alanlarını çoğaltmak gayreti içindeyiz. Çünkü Çankayalılar her şeyin en iyisine layık" diye konuştu.

Çankaya'da Ağustos sıcaklarında havuz keyfi
Çankaya'da Ağustos sıcaklarında havuz keyfi
Çankaya'da Ağustos sıcaklarında havuz keyfi
Çankaya'da Ağustos sıcaklarında havuz keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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