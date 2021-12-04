ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Çankaya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlikler

ANKARA - Çankaya Belediyesinin engelli bireylerin sosyalleşerek kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 25 Ekim'de hizmete açtığı Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü "ne özel bir dizi etkinlikler düzenledi. Engelli bireylerin çektiği fotoğraflardan oluşan "Cumhuriyetin Nazar Boncukları" sergisi ve müzik dinletisi konuklardan ilgi gördü.

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'ni 25 Ekim 2021'de hizmete açan Çankaya Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir dizi etkinlik düzenledi. Tanışma toplantısı olarak düzenlenen etkinlikte, engelli bireylerin, sosyalleşmek, yaşam becerileri kazanmak ve kişisel gelişimleri için çok yönlü bir yaşam merkezi olarak hizmet veren Merkez'in tanıtımı da yapıldı. Etkinlikler kapsamında, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı tarafından hazırlanan "Cumhuriyetin Nazar Boncukları" fotoğraf sergisi vatandaşlarla buluştu. ZİÇEV bünyesinde, özel eğitim gereksinimi olan çocuk ve gençlerin Anıtkabir ziyaretleri sırasında çektikleri fotoğraflardan oluşan sergi, büyük beğeni topladı. Çankaya Belediyesi eski meclis üyesi görme engelli müzisyen Halil Köseler ile oğlu Murat Köseler de müzik dinletisiyle etkinliğe renk kattılar. Gitar çalan müzisyen Murat Köseler'e baba Halil Köseler de saksafonla eşlik etti. Etkinliğe katılan engelli bireyler ve aileleri müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Engelli bireylerin sosyal hayata katılabilmeleri, yeteneklerini geliştirebilmeleri için hizmete açılan Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, ilk etkinlikte engelli bireyler ve ailelerinin birlikte güzel bir gün geçirmelerine ev sahipliği yaptı.