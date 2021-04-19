Çankaya'da 23 Nisan Şenliği
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Çankaya'da 23 Nisan Şenliği

Çankaya'da 23 Nisan Şenliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çankaya Belediyesi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sanal etkinlikler düzenliyor.

Çankaya Belediyesi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sanal etkinlikler düzenliyor. Tiyatro sanatçılarına destek amacıyla 15 çocuk oyunu satın alan Çankaya Belediyesi, YouTube kanalında 23 Nisan Şenliğini çocuklarla buluşturacak.

Pandemi koşullarında sanata ve sanatçıya desteğini aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 23-30 Nisan haftasında Çocuk Tiyatro Günleri düzenliyor. Zor bir dönem geçen tiyatro sanatına ve sanat gruplarına destek amacıyla yapılacak etkinlikle çocuk tiyatro oyunları ve eğlenceli atölyeler online Çankayalı çocuklarla buluşacak. Tüm çocuklar, 15 tiyatro oyunu ve atölyelerini 23 Nisan'dan itibaren her gün Çankaya Belediyesinin Youtube sayfasından izleyebilecek.

Çankaya Belediyesi olarak her dönemde sanatın ve sanatçının destekçisi olmaya devam ettiklerini, pandemi döneminde de online etkinliklerle zor durumda olan tiyatro sanatına destek olmak istediklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Hem sanatçıya destek olmak hem de bu yıl da evde kutlamak durumunda olduğumuz 23 Nisan'da çocuklarımızı online etkinliklerle buluşturacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dileğimiz bu zor dönemi bir an evvel geride bırakıp tekrar bir arada olacağımız, milli bayramlarımız hep birlikte kutlayacağımız günler kavuşmak" açıklamasında bulundu.

23 Nisan Şenlik programı gün ve saatleri ise şöyle:

"23 Nisan

Assitej Genç Sahne "Dünyanın En Güzel Hikayesi" 13.00

Aliş Arkadaş Gölge Tiyatrosu "Karagözün Dünya Turu" 15.00

24 Nisan

Mor Çilek Çocuk Tiyatrosu "Sıfır Atık" 13.00

GakAkademi Sanat Merkezi "Sihirli Taç" 15.00

25 Nisan

Tiyatro İklimler "Kuyruksuz Yıldız" 13.00

Mefan "Tonton ile Afacan" 15.00

26 Nisan

Aslan Tiyatro " Çikolata Kral" 13.00

Akademi Sanat "Çılgın Profesör ile İlk Yardım" 15.00

27 Nisan

Çan Tiyatrosu "Sevimli Tavşanlar" 13.00

Tiyatro Pembe Kurbağa "Karınca Kararınca" 15.00

28 Nisan

Ankara Nöbetçi Sahne "Yalancı Maymun" 13.00

Ankara Çağdaş Sanat Tiyatrosu " Şeker Kardeşler" 15.00

29 Nisan

Tiyatro Çes "Çöp Adam" 13.00

Tutku Gül Sanat Derneği " Külkedisi ve Şaşkın Prens" 15.00

30 Nisan

Ankara Yeni Meydan Sahnesi "Çiflikteki Haydut" 13.00". - ANKARA

Çankaya'da 23 Nisan Şenliği
Çankaya'da 23 Nisan Şenliği
Çankaya'da 23 Nisan Şenliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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