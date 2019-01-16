Çankaya'da 22 Bin 547 Hayvana Tedavi

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2018 yılında bin 734 hayvanı sahiplendirdi, 22 bin 547 hayvanı ise tedavi etti. Sokak hayvanlarının popülasyonunu belirli bir dengede tutmak için yoğunluk verilen kısırlaştırma çalışmalarında ise sayı 3 bin 246'ya ulaştı.

Sokak hayvanlarına yönelik sağlıklı, kontrollü ve güvenilir uygulamalarıyla dikkat çeken Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2018 yılında yaptığı çalışmaların verilerini paylaştı. Merkez, yıl içerisinde bin 734 hayvana yeni yuva buldu.

Merkez bir yıl içerisinde ise 22 bin 547 hayvana tedaviye yönelik işlem uyguladı. Açık yara muayenesinden deri hastalıklarına, kemoterapiden genel kontrole mevcut imkanlar dahilinde her türlü tedaviyi gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, 8 hayvana ise karantina altında tedavi işlemi uyguladı. Çalışmalar kapsamında bin 437 karma, 500 bronchin, 8 mantar aşısı yapan Çankaya Belediyesi 3 bin 798 hayvana ise kuduz aşısı uyguladı.

Çalışmalarında özellikle kısırlaştırmaya ağırlık veren Çankaya Belediyesi bu amaçla hem hayvanların sağlığını hem de popülasyonlarını belirli dengede tutmayı amaçlıyor. Yıl içerisinde 3 bin 246 hayvana tedavi işlemi uygulayan Çankaya Belediyesi yetkilileri kısırlaştırılan hayvanın hastalıklara karşı daha dirençli olduklarına da dikkat çekti. - ANKARA

Kaynak: İHA