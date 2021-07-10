Çankaya'da 2 günlük çöp grevi
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Çankaya'da 2 günlük çöp grevi

Çankaya'da 2 günlük çöp grevi
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Güncel

ANKARA Çankaya'da, belediye ile sendika arasındaki toplu iş sözleşmesinde zam oranını yetersiz bulan temizlik işçilerinin başlattığı grev nedeniyle ilçede çöpler, 2 gün toplanmadı.

ANKARA Çankaya'da, belediye ile sendika arasındaki toplu iş sözleşmesinde zam oranını yetersiz bulan temizlik işçilerinin başlattığı grev nedeniyle ilçede çöpler, 2 gün toplanmadı. Cadde ve sokaklarda çöplerin birikmesi tepkilere neden oldu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Daşdelen, 2 gün sonunda işçilerin eyleminin sona erdiğini söyledi. 

Çankaya Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesinde zam oranını yetersiz bulan temizlik işçileri, 8 Temmuz gecesi grev başlattı. Temizlik işçilerinin iş bırakması sonucu çöpler, sokaklarda kaldı. Mahallelerde ara sokakların yanında kentin en işlek bölgesi Kızılay'da çöp yığınları oluştu. Bunun üzerine devreye Ankara Büyükşehir Belediyesi temizlik işçileri girdi ve biriken çöpler toplandı.

BAŞKAN TAŞDELEN'DEN ÖZÜR Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, dün Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Genel İş Sendikası ile yeni toplu iş sözleşmesi imzaladık. Belediyemizde asgari ücreti net 4 bin 850 TL yaptık. (Artış oranı yüzde 34) Parklar ve süpürgedeki işçimiz hafta sonu zammı ile net 5 bin 300 TL, çöp toplayan işçimiz hafta sonu ve gece zammı ile net 6 bin 500 TL, çöp kamyonu şoförlerimiz ise hafta sonu ve gece ile net 6 bin 750 TL alacaklar. İkramiye ve sosyal haklarla artış oranı yüzde 40 oldu. Buna rağmen bazı işçilerimiz eyleme geçti ve dün gece çöpler toplanmadı. Çok üzgünüm. Tedbirleri almakla birlikte sevgili Çankayalılardan özür dilerim" dedi.ÇANKAYALILARDAN TEPKİÇankaya'da işçilerin grevi, bu sabah da devam etti. Çöpler, yine sokaklarda kaldı. Kızılay başta olmak üzere birçok yerde çöp yığınları oluştu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yine sabah saatlerinden itibaren özellikle ana yollardaki çöpleri toplamaya başladı. Çöp sorunu, hem esnafın hem de ilçe halkının tepkisine neden oldu.Esnaftan Hasan Tümtürk, "Bu çöpün, pisliğin buradan kaldırılması lazım. 2 gündür burası böyle" derken, Yunus Doğan ise "Tüm sokaklar böyle çöp yığını. Allah sabır versin. Gerçekten bu koku, pislik; bundan ben rahatsız oldum şahsen. Çocuklar burada oynuyor. İnsanlar bundan rahatsız oluyor. Bu hiç hoş bir şey değil. Virüs var bir taraftan. Ayrıca bu görüntü Ankara'mıza hiç yakışmıyor" dedi.GREV SONA ERDİ

Öte yandan Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, öğle saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada temizlik işçilerinin grevinin sona erdiğini açıkladı. Taşdelen, "Belediyemize ait Çanpaş'ta 2 gün süren işe çıkmama eylemi sona ermiş ve işçi arkadaşlarımız çöpleri toplamaya başlamıştır" dedi. 

- Ankara
Çankaya'da 2 günlük çöp grevi
Çankaya'da 2 günlük çöp grevi
Çankaya'da 2 günlük çöp grevi
Çankaya'da 2 günlük çöp grevi
Çankaya'da 2 günlük çöp grevi
Çankaya'da 2 günlük çöp grevi
Çankaya'da 2 günlük çöp grevi
Çankaya'da 2 günlük çöp grevi
Çankaya'da 2 günlük çöp grevi
Çankaya'da 2 günlük çöp grevi
Çankaya'da 2 günlük çöp grevi
Çankaya'da 2 günlük çöp grevi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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