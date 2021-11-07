Çankaya'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası: Atamızı Sevdiği Şarkılarla Anıyoruz

Çankaya Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası'nda Başkentlileri iki büyük konserlerle buluşturacak.

Çankaya Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83. Yılında iki büyük konserle anıyor. 9 Kasım'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (DTÇSM) düzenlenecek ilk etkinlikte Atatürk'ün en sevdiği opera olan "Tosca Operası'ndan Aryalar" konseri Başkentlilerle buluşacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün Bulgaristan'da askeri ateşe olduğu dönemde izlediği ve çok sevdiği Tosca Operası'nda yer alan 'E lucevan le stelle' aryasının da seslendirileceği konser, 9 Kasım saat 20. 00'de başlayacak.

ATATÜRK'TEN KALAN ŞARKILAR

"Tosca Operası'ndan Aryalar" konserinin ardından anma etkinlikleri, DT ÇSM'de 10 Kasım'da düzenlenecek "Atatürk'ten Kalan Şarkılar konseri ile devam edecek. Geçmişten günümüze Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hatırlatan şarkıları bir araya getiren Çankaya Belediyesi, Ceren Kara'nın solist olarak yer alacağı anma konseriyle Çankayalıları buluşturacak. Saat 20. 00'de başlayacak anma konserinde, Koca Konak, Çanakkale İçinde, Sigaramın Dumanı, Pencere Açıldı Bilal Oğlan, Bir Fırtına Tuttu Bizi, Yemen Türküsü, Çökertme, İzmir'in Kavakları ve Sarı Zeybek gibi Atatürk'ün en sevdiği türküler orkestra eşliğinde seslendirilecek.

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