Çankaya Belediyesinin Kreşleri Örnek Oldu

Didim Belediyesi yetkilileri ilçelerinde açacakları ilk kreş için Çankaya Belediyesinin kreşlerini yerinde inceledi. Didim Belediyesi yetkilileri, 12 kreşi olan ve yenilerini açmaya hazırlanan Çankaya Belediyesini özellikle veli memnuniyetlerini bildikleri için örnek aldıklarını belirtti.



Didim Belediyesi Meclis Üyesi Sevinç Karakaş ve Kreş Müdürü Selma Yanık, ziyaret ettiği kreşlerde, uyku odalarından spor salonlarına kadar her mekada incelemeler yaptı. Yetkililer, çocukların bir günlerini nasıl geçirdiği, yemek, uyku ve oyun saatlerinin nasıl olması gerektiği, faaliyetler arasında neler yapıldığı hakkında da bilgi aldı.



Meclis Üyesi Karakaş, ilçelerinde açacakları ilk kreşin heyecanı içinde olduklarını belirterek, "Yaptığımız araştırmalarda gördük ki, veliler Çankaya Belediyesi kreşlerinden çok memnun. 12 kreşi olan ve yenilerini açmaya hazırlanan Çankaya Belediyesinin deneyimlerini dinlemeye, kreşlerini incelemeye, fikir edinmeye geldik" diye konuştu. - ANKARA