Çankaya Belediyesinin havuzları 1 Temmuz'da açılıyor
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Çankaya Belediyesinin havuzları 1 Temmuz'da açılıyor

Çankaya Belediyesinin havuzları 1 Temmuz'da açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çankaya Belediyesinin yüzme havuzları 1 Temmuz'da hizmete açılıyor.

Çankaya Belediyesinin yüzme havuzları 1 Temmuz'da hizmete açılıyor.

Çankaya Belediyesinin pandemi kısıtlamaları nedeniyle bir süredir hizmet veremeyen spor tesisleri, 1 Temmuz itibarıyla yeniden açılıyor. Birlik Mahallesi'nde 2018 Eylül ayında hizmete başlayan Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ile Çiğdem Mahallesi'nde geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapılan Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, havuzları ve spor salonları ile hizmet vermeye başlıyor. Pandemi kuralları çerçevesinde şu an için sadece bireysel spor yapma imkanı sunacak tesislere başvurular da başladı.

Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım planını hayata geçirdiklerini ve çok sayıda eser kazandırdıklarını kaydeden Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankaya'da bir ilki gerçekleştirerek önemli bir eksik olan yüzme havuzlarını da Çankayalı komşularımızın hizmetine sunduk. Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan spor tesislerimiz yeniden hizmette.

Halkımıza söz vermiştik; bu sözü bu dönemde de tutacağız ve Çankaya'nın farkını ortaya koyacağız. Geçmişimizin birikimi ile geleceği kurma irademizle çalışmaya devam edeceğiz, ilçemize yeni eserler kazandıracağız" diye konuştu.

Vatandaşların detaylı bilgi için tesislere başvurabileceği iletişim bilgileri şöyle:

Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi

Çiğdem Mahallesi 1549. Cadde No: 4 0 (312) 458 90 00/1881

Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu

Birlik Mahallesi 451. Cadde No: 1 0 (312) 441 20 18 . - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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