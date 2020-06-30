Çankaya Belediyesinin düzenleyeceği sınava 4 bin 344 zabıta adayı başvurdu Çankaya Belediyesinin, 80 zabıta memuru kadrosu için açtığı sınava 4 bin 344 kişi başvurdu.

Çankaya Belediyesinin, 80 zabıta memuru kadrosu için açtığı sınava 4 bin 344 kişi başvurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankaya Belediyesinin zabıta memuru kadrosu için 23 Haziran'da başlayan başvuru süreci dün itibariyle tamamlandı.

Belediyenin Maltepe yerleşkesinde alınan kayıtlara göre, 80 kadro için 4 bin 344 kişi başvurdu.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 3 Temmuz'da Çankaya Belediyesinin internet sayfasından ilan edilecek.

Sınava başvuranlar arasından en yüksek KPSS puanı olandan başlayarak 400 kişi çağırılacak.

Adayların sözlü ve uygulamalı sınavı ise 6-10 Temmuz tarihleri arasında Şehit Gönenç Caddesindeki Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak.

Sınavı başarıyla geçen 68'i erkek 12'si kadın 80 kişi zabıta memuru olarak göreve başlayacak.

Kaynak: AA