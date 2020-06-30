Çankaya Belediyesine 4 bin 344 zabıta adayı başvurdu Çankaya Belediyesinin yeni Zabıta Memuru kadrolarına 23-29 Haziran tarihleri arasında yapılan başvurular tamamlandı.

Çankaya Belediyesinin yeni Zabıta Memuru kadrolarına 23-29 Haziran tarihleri arasında yapılan başvurular tamamlandı. Çankaya Belediyesine Zabıta Memuru olmak için başvuranların sayısı 4 bin 344'e ulaştı. 6-10 Temmuz arasında yapılacak sınava en yüksek KPSS puanı olandan başlayarak 400 kişi çağrılacak.

Çankaya Belediyesinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Zabıta Memuru alımı başvuruları tamamlandı. Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleşkesine kabul edilen alınan kayıtlara göre 80 kadro için 4 bin 344 kişi başvurdu. Beklenenden yoğun talep gören başvurularda korona virüs tedbirlerine de uyuldu.

23-29 Haziran tarihleri arasında yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından sınava girmeye hak kazanacak adayların listesi, 3 Temmuz'da Çankaya Belediyesinin internet sayfasından ilan edilecek. Sınava başvuranlar arasından en yüksek KPSS puanı olandan başlayarak 400 kişi çağrılacak.

Adayların sözlü ve uygulamalı sınavı ise 6-10 Temmuz tarihleri arasında Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak. Sınavı başarıyla geçen 68'i erkek 12'si kadın toplam 80 kişi Zabıta Memuru olarak göreve başlayacak. - ANKARA

Kaynak: İHA