Çankaya Belediyesinden Türkçe Kursu

Türkiye'ye farklı gerekçelerle gelen yabancılar, bir buçuk ay boyunca Çankaya Belediyesi Cebeci ve Esat Çankaya Evlerinde ücretsiz Türkçe dersi alıyor. Türkiye'de rahat iletişim kurmaları için verilen derslere 173 kişi katılıyor.

Çankaya Belediyesinin Çankaya Evleri, Filipinler'den Pakistan'a birçok farklı ülkeden Türkiye'ye gelen yabancılara Türkçe kursu veriyor. Çankaya Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından verilen dersler, yaklaşık bir buçuk ay sürüyor. Bu yıl Cebeci ve Esat Çankaya Evlerinde verilen kurslara 173 kişi katılıyor.

Ülkelerindeki savaştan kaçan, okumak ya da çalışmak için Türkiye'ye gelen 20 ile 50 yaş arasındaki kursiyerler, Türkçe okuyup yazabilmenin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Türkiye'de rahat bir şekilde iletişim kurmak, sokak tabelalarını ve otobüs durağı levhalarını okumak istediklerini kaydeden kursiyerler, aldıkları eğitimin hayatlarını kolaylaştıracağını ifade etti. - ANKARA