Çankaya Belediyesinden kurbanlıklara gebelik kontrolü

Çankaya Belediyesi, canlı hayvan pazarında gebelik şüphesi bulunan kurbanlıkların satışını önlemek amacıyla ultrason cihazı ile gebelik testi yapıyor.

Çankaya Belediyesi, canlı hayvan pazarında gebelik şüphesi bulunan kurbanlıkların satışını önlemek amacıyla ultrason cihazı ile gebelik testi yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda kurbanlık hayvanların gebelik durumunu ultrason testi ile gebe olduğu tespit edilen hayvanların kurbanlık olarak satışının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Küpeleri, nakil belgeleri ve aşı karneleri kontrol edilerek alana alınan kurbanlıkların satıcıları ve satın alanların talebi doğrultusunda, veterinerler tarafından hayvanların gebelik testi kısa süre içerisinde yapılıyor. Gebe olduğu tespit edilen kurbanlıklarla ilgili satıcı ve alıcılara bilgi veriliyor.

Çadırların kurulduğu alanda, bayram sonuna kadar devam edecek ilaçlama çalışmaları, sabah, öğle ve gece olmak üzere her gün üç kez tekrarlanıyor. Çadırların iç ve dış kısımları için kullanılan ve sağlığa zararlı olmayan ilaçlamanın yanı sıra vektörle mücadele kapsamında bazı noktalara tuzaklar kuruldu. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay