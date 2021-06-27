Çankaya Belediyesinden kadınlara ve müzisyenlere pandemi desteği
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Çankaya Belediyesinden kadınlara ve müzisyenlere pandemi desteği

Çankaya Belediyesinden kadınlara ve müzisyenlere pandemi desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çankaya Belediyesinin kadınlara ve müzisyenlere maddi destek amacıyla düzenlediği El Emeği Şenliği, Zafer Park'ta yapıldı.

Çankaya Belediyesinin kadınlara ve müzisyenlere maddi destek amacıyla düzenlediği El Emeği Şenliği, Zafer Park'ta yapıldı.

Çankaya Belediyesinin düzenlediği 'Kadın El Emeği Şenliği' bu yıl dördüncü kez Ankaralılarla buluştu. Kadın emeğinin görünür kılınması ve ürünlerin pazardaki yerini alabilmesi amacıyla düzenlenen şenlik, Uğur Mumcu Parkı'nın ardından bu hafta Zafer Park'ta devam etti. Konserlerle taçlanan ve Çankayalıların büyük ilgi gösterdiği şenlikte kadınlara el emeği ürünlerini satma imkanı sunulurken, mini konserlerle de müzisyenlere maddi destek sağlandı. Pandemi sonrası nefes aldıran şenlikte kadınlar, Çankaya Belediyesinin kurduğu ücretsiz stantlarda ahşap eşyalardan çantaya, takılardan örgü bebeklere kadar kendi üretimlerini şenliğe katılanların beğenisine sundu. Zafer Park'ta hafta sonunu Çankayalıları buluşma noktasına getiren şenlikte performanslarını sunan sanatçılar da, konserleriyle hafta sonunu festivale çevirdi.

Şenlikler temmuz ayında da devam edecek

Kadın El Emeği Şenliği, Zafer Park'ın ardından 3-4 Temmuz'da Muharrem Dalkılıç Parkı'nda devam edecek. Sıradaki programlar ise şöyle:

"3 Temmuz Cumartesi Muharrem Dalkılıç Parkı'nda saat 14.0o'te The Alıce Project, saat 18.00'de Elif Yalçın Ülger, 4 Temmuz Pazar günü Muharrem Dalkılıç Parkı'nda saat 13.00'te Mıdnıght Studıo, saat 15.00'te Ertuğrul Akın Derin, saat 18.00'de Kibele." - ANKARA

Çankaya Belediyesinden kadınlara ve müzisyenlere pandemi desteği
Çankaya Belediyesinden kadınlara ve müzisyenlere pandemi desteği
Çankaya Belediyesinden kadınlara ve müzisyenlere pandemi desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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