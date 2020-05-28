Çankaya Belediyesinden, dar gelirlilere gıda yardımı Çankaya Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara 50 ton kuru soğan ve süt dağıtımına ramazan sonrasında da devam ediyor.

Çankaya Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara 50 ton kuru soğan ve süt dağıtımına ramazan sonrasında da devam ediyor.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dar gelirlilere gıda yardımları kapsamında, yaklaşık 7 bin 500 aileyle ulaştırılması hedeflenen 50 ton kuru soğanın dağıtımına Yakup Abdal Mahallesi'nde başlandı.

Ayrıca daha önce belediye tarafından belirlenen 0-6 yaş arası çocukları olan ailelere süt dağıtımları da Metin Oktay, Göktürk, Mimar Sinan ve Umut mahallelerinde gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan boyunca erzak yardımında bulunduklarını hatırlattı.

Kuru soğan yardımında üreticilerin de desteklenmesinin amaçlandığını dile getiren Taşdelen, "Bir yandan tıpkı süt projesinde olduğu gibi Ankara'daki üreticiyi desteklerken, diğer yandan Türkiye'nin tarım üreticisi bölgelerinden ürünleri tedarik ederek, çiftçiyi de desteklemeyi amaçlıyoruz. Böylece ülke içerisinde bir dayanışma kültürü yaratmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA