Çankaya Belediyesinden çocuklara ücretsiz süt

Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara süt dağıtmaya başladı.

Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara süt dağıtmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi ailelerin 0-6 yaş arasındaki çocuklarına yönelik süt dağıtımı ilk etapta Metin Oktay, Göktürk, Mimar Sinan ve Umut Mahallelerinde gerçekleştirildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, süt dağıtımının ihtiyaç sahibi 2 bin 332 aileyi kapsadığını belirtti.

Süt dağıtımının 2 ay süreceğini aktaran Taşdelen, "Ramazan ayını yaşadığımız bugünlerde vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ramazan geçirmeleri için erzak kolisi dağıttık. Salgın nedeniyle iftar çadırı kuramasak da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA