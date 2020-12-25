Çankaya Belediyesi'nden çiçek satışı
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Çankaya Belediyesi'nden çiçek satışı

25.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:12

Çankaya Belediyesi'nden çiçek satışı Çankaya Belediyesi, park ve yeşil alanlarına diktiği çiçeklerin üretimini de kendi seralarında ve kendi işçileriyle gerçekleştiriyor.

Çankaya Belediyesi'nden çiçek satışı

ANKARA - Çankaya Belediyesi, park ve yeşil alanlarına diktiği çiçeklerin üretimini de kendi seralarında ve kendi işçileriyle gerçekleştiriyor.

Çankaya'nın Uğur Mumcu Parkı'nın içinde bulunan seralarında, yazlık ve kışlık olmak üzere her yıl 700 binin üzerinde çiçek üretiliyor.

Çankaya Belediyesinin öz kaynaklarıyla çalışan, üreten bir belediye olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankayalıların tek bir kuruşunu israf etmiyor, halkımızın yararına kullanıyoruz. Seralarımızda işçilerimizin alın teriyle ürettiği çiçekleri parklarımıza dikiyoruz. Dışarıdan satın almıyor kendi imkanlarımızla halkın olanı halka kazandırıyoruz. Bu seralarımızda ürettiğimiz çiçekleri de çok yakın zamanda vatandaşlarımız için düşük ücretle satışa sunacağız. Vatandaşlarımız Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Uğur Mumcu Parkı'nda kuracağımız satış noktalarından temin edebilecekler" değerlendirmesini yaptı.

Çankaya Belediyesi'nden çiçek satışı
Çankaya Belediyesi'nden çiçek satışı
Çankaya Belediyesi'nden çiçek satışı
Çankaya Belediyesi'nden çiçek satışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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