Çankaya Belediyesinden "Bekir Coşkun Parkı"
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Çankaya Belediyesinden "Bekir Coşkun Parkı"

20.10.2020 13:15 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:18
Çankaya Belediyesinden

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, önceki gün yaşamını yitiren gazeteci yazar Bekir Coşkun'un adını bir parkta yaşatacaklarını bildirdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, önceki gün yaşamını yitiren gazeteci yazar Bekir Coşkun'un adını bir parkta yaşatacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dodurga Mahallesi'nde yapımı devam eden parka Bekir Coşkun'un adı verilecek.

Altyapı ve ağaçlandırma çalışmalarının tamamlandığı park, kasımda hizmete açılacak.

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, "Çok değerli bir gazeteciyi, iyi bir insanı kaybettik. Gazetecilik mesleğine ve topluma kattığı değerlerle örnek bir gazeteci olan Bekir Coşkun'un adını yeni bir parkımıza verme kararı aldık. Anısını ve adını, çok sevdiği Çankaya'da yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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