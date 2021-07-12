Çankaya Belediyesinden bayram öncesi cami temizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çankaya Belediyesinden bayram öncesi cami temizliği

Çankaya Belediyesinden bayram öncesi cami temizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi camileri temizleyerek vatandaşların kullanımına hazır hale getiriyor.

Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi camileri temizleyerek vatandaşların kullanımına hazır hale getiriyor.

Pandemi koşullarında daha bir önem kazanan temizlik konusunda camileri periyodik olarak temizleyen Çankaya Belediyesi tarafından, kısıtlamaların kalkmasıyla vatandaşların ortak kullanım alanlarından camiler bayrama hazırlanıyor.

Vatandaşların hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için temizlik çalışmalarına hız veren Çankaya Belediyesi ekipleri, halıları süpürerek suyla yıkıyor. Çankayalıların huzuru ve mutluluğu için 7 senedir canla başla çalıştıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Birlik ve beraberliğin yoğun olarak hissedildiği bayram günlerinde vatandaşlarımızın temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için ekiplerimiz çaba sarf ediyor" dedi. - ANKARA

Çankaya Belediyesinden bayram öncesi cami temizliği
Çankaya Belediyesinden bayram öncesi cami temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tolga Akış Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Erol Bulut Arda Turan Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çankaya Belediyesinden bayram öncesi cami temizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 14:23:35. #1.16#

title