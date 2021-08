Çankaya Belediyesinden Adana ve Muğla'ya yaradım eli

Ankara Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, "Alper Taşdelen, "Yaraları birlikte saracağız. Çankaya Belediyesi olarak yangından etkilenen yurttaşlarımızla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sel felaketi yaşayan Arhavi'den sonra günlerdir yangınla mücadele eden Adana ve Muğla'ya da temel ihtiyaç maddeleri ile yangınla mücadele malzemesi gönderdiklerini bildirdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ege ve Akdeniz'de yaşanan yangın felaketinin yaralarını sarmak için bölgeye yardım tırı gönderdiklerini bildirdi. Taşdelen, yaptığı açıklamada, şunlara kaydetti:

"Acısını yüreğimizde hissettiğimiz yangınlarla canı pahasına mücadele eden itfaiye görevlilerimizin ve halkımızın yanında olmak için hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Arhavi'de yaşanan selden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için yardımlarımızı gönderdik. Geçtiğimiz hafta yangın felaketinin yaşandığı Adana'ya yardımlarımızı gönderdik. Şimdi de jeneratör, yanmaz eldiven, yanmaz ayakkabı, baret, el feneri, tepe lambası, benzinli testere, kürek, maske, su başta olmak üzere kişisel ihtiyaç malzemeleri, giysi ve gıda maddelerinin bulunduğu yardım tırımızı Muğla, Marmaris ve Milas'a ulaştırdık."

"Acıları paylaşarak dindireceğiz"

Ülkenin ciğerlerinin günlerdir yandığını ve bölgede yaşayan yurttaşların tarifi mümkün olmayan zor günler yaşadığını belirten Alper Taşdelen, şöyle devam etti:

"Yaraları birlikte saracağız. Çankaya Belediyesi olarak yangından etkilenen yurttaşlarımızla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Biz küllerinden doğan bir milletiz. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde geride bırakacağız. Vatandaşlarımızı kaybettik, canımız yanıyor. Ormanlarımızı içinde yaşayan canlılar ile kaybettik, ciğerlerimiz yandı. Dileğim bir an evvel yangınların son bulması ve kaybettiklerimizi el birliği ile yerine koymak. Evet yitirdiğimiz her şeyi geri getirmemiz mümkün değil belki ama her birimiz elimizden geleni yapacağız ve acıları paylaşarak dindireceğiz."

Temel ihtiyaçlar ulaştırıldı

Çankaya Belediyesinin Muğla'ya gönderdiği yardım tırı ile su, konserve, N95 maske, üç katlı maske, ıslak mendil, pil, tırmık, kürek, el feneri, ışıldak fener, tepe lambası, baret, iş eldiveni, yanmaz eldiven, yanmaz ayakkabı, benzinli testere, ikaz yeleği, karbon maske, iş gözlüğü, megafon, jeneratör, çocuk, kadın, erkek çorap ve iç giyim, diş fırçası, ilk yardım malzemeleri, kadın hijyen malzemesi, deterjan, sabun, minder gibi pek çok ihtiyaç maddesi ulaştırıldı. Çankaya Belediyesi daha önce de sel felaketi yaşanan Arhavi'ye bir tır dolusu içme suyu, geçtiğimiz hafta yangın felaketi yaşayan Adana'ya da gıda kolisi, su, sıvı deterjan ve sıvı el sabunu ve tuvalet kağıdı gönderdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı