Çankaya Belediyesince 6 yılda 5 bine yakın kaçak yapı yıkıldı

Çankaya Belediyesince plansız yapılaşmanın önüne geçmek için ilçedeki gecekonduların yıkımı yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, planlı ve sağlıklı yapılaşma gereği kent içinde terk edilerek işgallere açık hale gelen, harap haldeki gecekondular, komisyon kararlarıyla yasal süreç dahilinde yıkılıyor.

Yıkılan kaçak ve ruhsatsız yapılar yerine vatandaşların ortak kullanabileceği park ve yeşil alanlar inşa eden Çankaya Belediyesi, son 6 yılda 5 bine yakın kaçak yapıyı yıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halka hizmet etme anlayışı çerçevesindeki yatırımlarla ilçenin çehresini değiştireme çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Her büyük şehirde olduğu gibi Çankaya'da da plansız yapılaşmadan doğan rahatsızlıklar vardı. Kentimizin daha yaşanabilir olması için öncelikli olarak bu yapıların yıkılarak vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmalarımıza başladık. Bundan sonraki süreçte de ilçemizde kaçak yapılara izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe