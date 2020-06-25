Çankaya Belediyesi YKS için okulları temizledi
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Çankaya Belediyesi YKS için okulları temizledi

Çankaya Belediyesi, bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sınavların yapılacağı 144 okulda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Çankaya Belediyesi YKS için okulları temizledi
25.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:25

Çankaya Belediyesi, bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sınavların yapılacağı 144 okulda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Belediye, 27 Haziran cumartesi yapılacak TYT sonrasında 144 okulun tamamında tekrar dezenfeksiyon çalışması yaparak, 28 Haziran Pazar günü yapılacak AYT sınavına hazır hale getirecek.

Çankaya Belediyesi, ilçedeki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yapılacağı 144 okulda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Salgın hastalığın başlamasından bu yana Çankaya ilçesinde yaklaşık 7 bin binada ve 9 bin araçta dezenfeksiyon yapan ekipler, sınavlara girecek öğrencilerin sağlığı için hafta başından itibaren yoğun çalışmaya başladı. Ekipler, bina giriş kapılarını, sınıf kapı kollarını, masa ve sıralar ile okul lavabolarını steril hale getirdi. 27 Haziran'da yapılacak TYT sınavı bitiminde 144 okulun tamamında tekrar dezenfeksiyon çalışması yapacak olan belediye, okulları 28 Haziran'da yapılacak AYT sınavına hazır hale getirecek.

Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Gelecekleri için önemli bir aşamadan geçecek gençlerimizin sağlığı her şeyden önemli. Ekiplerimiz okullarda ve sınıflarda detaylı dezenfeksiyon çalışması yaptı. Gençlerimiz kişisel tedbirlerini alarak sadece sınavlarına odaklansın. Belediye olarak onların sağlığı için üzerimize düşeni yapıyoruz. Meslek seçiminde ve geleceklerine yön verecek sınavda tüm gençlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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