Çankaya Belediyesi Yıldız Hizmet Binası Açıldı

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - Çankaya Belediyesinin Sancak Mahallesi'nde 12 bin m²'lik alanda yapımını tamamladığı Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açıldı.

Alper Taşdelen: "Temel atma ve açılışlarımızın yanı sıra insan odaklı belediyeciliğe devam edeceğiz. Ramazan'da yaptığımız gıda kolisi dağıtımlarını da kart şeklinde yapacağız. Ocak ayından itibaren Çankaya'da darda olan açıkta olan herkese gıda kartlarımızı dağıtacağız. Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir"

Sancak Mahallesi'nde 12 dönümlük alana inşa edilen Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla hizmete açıldı. Yıldız Hizmet Binasının açılış törende yaptığı konuşmasında 7 Eylül'de başlayan 25 temel atma ve açılış programının 20 Aralık'a kadar devam edeceğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal yardımların da artarak süreceğini söyledi.

Yıldız'da değerli ve tapusunun belediyeye ait olduğu 12 dönümü, halkın kullanımı için değerlendirdiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz burayı binaya boğmadan, betona boğmadan temel hizmetlerimizi vereceğimiz 2 bin metrekarelik bir hizmet binası ve geri kalanını olduğu gibi yeşil alan ve parka dönüştürdük" dedi.

Yıldız Hizmet Binasının içinde kadınlara, gençlere tüm halka hizmet verecek, 21. Yüzyılın halkevi olarak nitelediği Çankaya Evi bulunduğunu belirten Taşdelen, "Türk Tanıtma Vakfının çok kıymetli Başkanı, Türk turizmine, kültürüne çok kıymetli katkıları olan Kemal Baytaş'ın bize hibe olarak yaptığı Kemal Baytaş Kütüphanesi de 24 saat herkese açık olacak. Ağız ve diş sağlığı polikliniğimiz ve buradaki 6 mahalledeki yurttaşlarımızın merkez binamıza inmeden belediye işlemlerini yapacağı belediye hizmet birimlerimiz yer alıyor" ifadelerinde bulundu.

YENİ YILDA GIDA KARTI DAĞITIMI BAŞLIYOR

Açılışların yanı sıra sosyal belediyeciliği ve Kara Kış Fonu'nu uygulamaya devam ettiklerini hatırlatan Başkan Taşdelen şöyle devam etti:

"Belediyemizin kapılarını üniversiteli kardeşlerimize açtık. Üniversiteli kardeşlerimiz her akşam belediyemize geliyor, misafirimiz oluyor ve akşam yemeklerini yiyorlar. Parklar, binalar, kültür merkezleri, yüzme havuzları, engelli merkezleri gibi çok şey yaptık. Ama Çarşamba akşamı üniversiteli öğrencilerle yediğimiz akşam yemeğinde yaşadığım duygular bambaşkaydı. Oturduğum masada Ankara Tıp, Gazi Tıp ve ODTÜ Makine'den kardeşlerimiz vardı. Konyalı, Niğdeli, Kütahyalı. O an insan odaklı belediyeciliğin farkını bir kez daha yaşadım. Herkes bilsin ki Çankaya'da kimse yalnız değildir. Halk Kart'la 2. 100 haneye 600 liralık desteğimize devam ediyoruz, bu sayıyı her geçen gün artıracağız. Botlarımızı, montlarımızı yoksul mahallelerimizde çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Ramazan'da yaptığımız gıda kolisi dağıtımlarını da kart şeklinde yapacağız. Ocak ayından itibaren Çankaya'da darda olan açıkta olan herkese gıda kartlarımızı dağıtacağız. Halk Kart kullanan aileler arasında yaptığımız araştırmada en çok ev kirası için kullanıldığını gördük. Genel Başkanımızın talimatıyla Kara Kış Fonu'nu daha da büyüteceğiz. Biz bu çalışmaları bir kuruş kredi kullanmadan bir kuruş borçlanmadan yaptık, 7 yıldır tüm bu hizmetleri öz kaynaklarımızla yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. "

Taşdelen, Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. Yıl Nutkunda söylediği 'Az zamanda çok iş yaptık ama yaptıklarımızı asla kafi görmeyeceğiz. İleri daima ileri' şeklindeki sözünü anımsatarak, "Bizler de yaptıklarımızı kafi görmeyip halkımız için üretmeye çalışmaya devam edeceğiz, Çankaya bir yıldız gibi parlamaya devam edecek" dedi.

KILIÇDAROĞLU: "ÇANKAYA AYRICALIKLI BİR İLÇE"

Yıldız Hizmet Binasının açılış töreninde konuşan Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çankaya ayrıcalıklı bir ilçe. Çalışkan bir belediye başkanı ve saygıdeğer insanları var. Kendi içinde barışık bir kültürü var. Cumhuriyeti ve cumhuriyet değerlerinin derinliklerinde gezmeyi seviyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu bir yerde oturmanın ne kadar değerli olduğunu bütün Çankayalılar biliyor. Belediye Başkanımız buraya, 12 dönümlük yere mütevazı, bitişik düzen doğayla iç içe çok güzel bir bina yapmış. Hayırlı uğurlu olsun tüm Çankayalılara" dedi.

Yıldız Hizmet Binası açılışında, sanatçı Serenad Bağcan ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arp sanatçısı Çağatay Akyol müzik dinletisi ile törene katılanlara keyifli anlar yaşattı.

