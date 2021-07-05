Çankaya Belediyesi, vergi borçlarına ilişkin yapılandırmada son tarihin 31 Ağustos olduğunu duyurdu
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Çankaya Belediyesi, vergi borçlarına ilişkin yapılandırmada son tarihin 31 Ağustos olduğunu duyurdu

Çankaya Belediyesi, vergi borçlarına ilişkin yapılandırmada son tarihin 31 Ağustos olduğunu duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çankaya Belediyesi, belediyelere ödenmesi gereken birikmiş vergi borçlarının yapılandırılmasında son günün 31 Ağustos 2021 olduğunu duyurdu.

Çankaya Belediyesi, belediyelere ödenmesi gereken birikmiş vergi borçlarının yapılandırılmasında son günün 31 Ağustos 2021 olduğunu duyurdu. Yapılandırmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun' kapsamında yapılacak.

Çankaya Belediyesine borçlu vatandaşlar, yapılandırma işlemlerini, Kızılay'daki Çankaya Belediye Başkanlığı binası ile Çayyolu Ek Hizmet binasında yapabiliyor. Mükellef vatandaşlar, 30 Nisan 2021 ve öncesi emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, işgal harcı, eğlence vergisi, asfalt katılım payı, ecrimisil ve dava konusu olan borçlarını yapılandırabilecek. Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçlular, 31 Ağustos 2021'e kadar yazılı olarak başvuruda bulunabilecek.

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi imkanı bulunuyor. İlk taksit ödeme süresi 30 Eylül 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek. Azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunuyor. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde katsayı uygulanacak. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, vergi borçlarına ilişkin yapılandırmada son tarihin 31 Ağustos olduğunu duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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