Çankaya Belediyesi sokak hayvanlarını güvenli ortamlarda yaşatıyor
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Çankaya Belediyesi sokak hayvanlarını güvenli ortamlarda yaşatıyor

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ - Haberler | Güncel

Çankaya Belediyesi sokak hayvanlarını güvenli ortamlarda yaşatıyor Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, bakıma muhtaç; yaşlı, hasta ve engelli hayvanları sokağa bırakmıyor.

Çankaya Belediyesi sokak hayvanlarını güvenli ortamlarda yaşatıyor

ANKARA - Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, bakıma muhtaç; yaşlı, hasta ve engelli hayvanları sokağa bırakmıyor.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hasta yaşlı ve engelli hayvanlar, kimse tarafından sahiplenilmese de barınakta en azından güvenilir bir ortamda yaşamlarını sürdürüyorlar.

Diğer hayvanlarla sorun yaşamamaları için engelli ve yaşlı olarak farklı alanlarda yaşamlarına devam eden hayvanlara, engellerinden ve yaşlarından ötürü gerekli olan ekstra tedavi hizmetleri de uygulanıyor. Sokaklarda yaşadıkları travmalar sonrasında ön ayak, arka ayak, pati kopması, görme kaybı, duyma kaybı gibi engelleri olduğu için sokakta yaşaması mümkün olmayan hayvanlar, yıllarca barınakta kalmaya mecbur olsalar da bir daha travmaya maruz kalmayacakları için şanslılar.

Çankaya Belediyesi sokak hayvanlarını güvenli ortamlarda yaşatıyor
Çankaya Belediyesi sokak hayvanlarını güvenli ortamlarda yaşatıyor
Çankaya Belediyesi sokak hayvanlarını güvenli ortamlarda yaşatıyor
Çankaya Belediyesi sokak hayvanlarını güvenli ortamlarda yaşatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ

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