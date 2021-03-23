Can dostlar bir tıkla sıcak bir yuvaya kavuşabilecek
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Can dostlar bir tıkla sıcak bir yuvaya kavuşabilecek

23.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:06
Can dostlar bir tıkla sıcak bir yuvaya kavuşabilecek

Çankaya Belediyesi, "satın alma sahiplen" düşüncesini yaygınlaştırmak amacıyla "Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Portalı" oluşturdu.

Çankaya Belediyesi, "satın alma sahiplen" düşüncesini yaygınlaştırmak amacıyla "Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Portalı" oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "https://sansli.cankaya.bel.tr/" adresinden hizmet veren Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Portalı ile daha fazla hayvana sıcak bir yuva bulunması, Kovid-19 salgını nedeniyle düşen hayvan sahiplenme sayısının yeniden yükseltilmesi hedefleniyor.

"Satın alma sahiplen" düşüncesiyle hayata geçirilen portalda, her bir sokak hayvanı için ayrı bir sayfa bulunuyor.

Hayvanın farklı fotoğraflarının da yer aldığı bilgi panelinde ırk, yaş, cinsiyet, kilo, renk bilgileri veriliyor.

Hayvanın barınağa getirilişinin hikayesinin yer aldığı portal üzerinde sahiplenilerek yuvasına kavuşanların mutluluğu da yer alıyor.

Can dostlar bir tıkla sıcak bir yuvaya kavuşabilecek
Can dostlar bir tıkla sıcak bir yuvaya kavuşabilecek
Can dostlar bir tıkla sıcak bir yuvaya kavuşabilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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