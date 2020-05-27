Çankaya Belediyesi, sokağa çıkan çocuklar için eğlence düzenledi
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Çankaya Belediyesi, sokağa çıkan çocuklar için eğlence düzenledi

Çankaya Belediyesi, 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma izin gününü şenliğe dönüştürdü.

Çankaya Belediyesi, sokağa çıkan çocuklar için eğlence düzenledi
27.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:37

Çankaya Belediyesi, 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma izin gününü şenliğe dönüştürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin parklarında düzenlenen etkinliklerde çocukların dışarıda olduğu zaman diliminde danslar edildi, oyunlar oynandı.

Kuğulu Park'taki etkinliklere katılarak çocukların dans ve oyunlarını izleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, çevre bilincinin anlatıldığı kitapları miniklere hediye etti.

Taşdelen, 14 yaş altı çocukların 11.00 - 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izinlerinde parklarda olduğunu anımsatarak, onlar için çeşitli sürprizler ve eğlencelere hazırladıklarını aktardı.

Gezici kütüphaneyi de parka getirdiklerini ifade eden Taşdelen, şöyle konuştu:

"Onlara Gezici Kütüphanemizden kitaplar ve Belediyemizin kendi yayınlarından armağan ediyoruz. Çocuklarımız 3 aya yakındır evlerinde çok sıkıldılar, bilgisayarın başında online ödevlerle uğraşıyorlar. Bugün onların günü olsun istedik, bugün onları görünce ben de çok mutlu oldum. Havalar güzelleşip çocuklarımız parklara çıktıkça doyasıya eğlenecekleri bu tür etkinlikleri sık sık yapacağız."

Çocukların sokağa çıkma yasağı devam ettiği için erken başlatılan 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlamaları önümüzdeki hafta da çeşitli parklarda devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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