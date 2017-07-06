Çankaya Belediyesi Şiddete Karşı Kadının Yanında

Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, yılın ilk altı ayında, şiddete uğrayan, yasal haklarını öğrenmek isteyen, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan 221 kadına destek verdi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Şiddete uğrayan ve uğrama riski olan kadınlara hukuki ve sosyal destek veriyoruz. Kadın Sığınma Evimize yerleşen kadınlarımızın meslek sahibi olarak istihdama katılmalarını, güçlenmelerini sağlıyoruz" dedi.



Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla yerel yönetimlere rol model olan Çankaya Belediyesi, yılın ilk altı ayında, şiddete uğrayan, yasal haklarını öğrenmek isteyen, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan 221 kadına destek verdi. Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'ne (458 89 00 / 1154) telefonla ulaşan 132 kadının yanı sıra yüz yüze başvuran 80 kadına danışmanlık hizmeti veren Çankaya Belediyesi, 9 kadının da sığınmaevine yerleştirilmesini sağladı. Kadın Sığınma Evinde kalan kadın ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olan Merkez, sığınma evinde kalan çocuklar için sosyal organizasyonların yanı sıra sığınma evi elişi atölyesinde kullanılmak üzere kumaş ve dikiş makinesi bağışı sağladı.



"Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılık", "İkincil Travma ve Süpervizyon" gibi konularda düzenlenen eğitimlere de katılan Kadın Danışma Merkezi, ihtiyacı olan kadınları Ankara Barosu Gelincik Merkezi ve Adli Yardım Barosu ile görüşmeler yapmaya yönlendirdi. Merkez, kadınları istihdamda yer alabilmeleri için düzenlenen kurslara ilişkin de bilgilendirdi. Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şiddetin olmadığı bir yaşam için çalıştıklarını vurgulayarak, "Ancak şiddete uğrayan ve uğrama riski olan kadınlara hukuki ve sosyal destek veriyoruz. Kadın Sığınma Evimize yerleşen kadınlarımızın meslek sahibi olarak istihdama katılmalarını, güçlenmelerini sağlıyoruz" ifadelerinde bulundu. Kadınlara ve onlarla birlikte kalan çocuklarına, konser, sergi, gezi, tiyatro gibi sosyal etkinlikler de düzenlediklerini belirten Başkan Taşdelen, çocuklara yönelik bakım ve eğitim desteği de sağladıklarını ifade etti. - ANKARA