Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği yarışmasına katılıyor
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Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği yarışmasına katılıyor

Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği yarışmasına katılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çankaya Belediyesinin gündüz bakımevleri, Sağlık Kentler Birliği proje yarışması için ilk adımı attı.

Çankaya Belediyesinin gündüz bakımevleri, Sağlık Kentler Birliği proje yarışması için ilk adımı attı. Kreşlerde sürdürülen projeler, Sağlıklı Kentler Birliği'nin Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda Sağlıklı Çevre ve Sağlıklı Yaşam kategorilerinde yarışacak.

Sağlıklı Kentler Birliği'nin Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'na Çankaya Belediyesi kreşlerinde uyguladığı projelerle katılacak. Yarışmada Sağlıklı Çevre kategorisine "Tohumum Askıda", Sağlıklı Yaşam kategorisine ise "Sağlıklı Gelecek Çocuklarla Gelecek" projesi sunulacak. Pandemi koşullarında bin 500 çocuk kapasiteli kreşlerinde hizmet sunan Çankaya Belediyesi, çocukları aynı zamanda sağlıklı ve çevreye duyarlı yetiştiriyor. "Tohumum Askıda" projesi, erken çocukluk döneminde iklim değişikliği hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Ekolojik okur-yazarlık, sıfır atık ve toprak ana başlıklı atölye çalışmaları ile kompost eğitimleri de alan çocuklar, toprakla buluşarak üretimin heyecanını yaşıyor. Çocuklar, takas yöntemi ile meyve tohumları ve fideleri de bahçelerine diktiler.

Sağlıklı Yaşam kategorisinin alt başlığı olan aktif yaşam konusunda ise çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi amacıyla "Sağlıklı Gelecek Çocuklarla Gelecek" projesi uygulanıyor. Pandemi döneminde çocuklarda ortaya çıkan hareketsizlik ve kilo artışı nedeniyle geliştirilen proje ile spor ve sağlıklı beslenme ile çocukluk çağı obezitesinin önüne geçmek amaçlanıyor. Açık havada oyunlarla ve ailelerin de katıldığı çevrimiçi eğitimlerle çocuklara sağlıklı büyüme bilinci kazandırılıyor. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği yarışmasına katılıyor
Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği yarışmasına katılıyor
Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği yarışmasına katılıyor
Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği yarışmasına katılıyor
Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği yarışmasına katılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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