Çankaya Belediyesi saatte 60 ton asfalt üretiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çankaya Belediyesi saatte 60 ton asfalt üretiyor

Çankaya Belediyesi, Yakupabdal Mahallesi'nde yer alan asfalt üretim tesisi ile kendi asfaltını kendi işçisiyle üretiyor.

Çankaya Belediyesi saatte 60 ton asfalt üretiyor
21.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:44

Çankaya Belediyesi, Yakupabdal Mahallesi'nde yer alan asfalt üretim tesisi ile kendi asfaltını kendi işçisiyle üretiyor.

Saatte 60 ton asfalt üretme özelliğine sahip olan Çankaya Belediyesine ait Yakupabdal Üretim Tesisi, aynı zamanda Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna uygun olarak faaliyet gösteriyor. İlçe sokaklarında kullanılan asfaltın büyük kısmını 30 dönüm arazi üzerinde kurulu tesisten karşılayan Çankaya Belediyesi, kendi işçisiyle ürettiği asfaltı ilçede yer alan 123 mahalle ile 5 bin 114 sokak ve caddede kullanıyor. Tesiste üretilen asfalt, asfalt kaplama araçları, asfalt tamir araçları ve acil asfalt araçları ile tam kaplama, renkli desenli asfalt kaldırım, yama ve onarım çalışmalarında kullanılıyor.

"Kendi üretimimiz olan asfaltı kullanmanın gururunu yaşıyoruz"

Türkiye'nin en büyük ilçesi olma sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiğimiz projelerle örnek oluyoruz. Kendi üretimimiz olan asfalt tesisi ile ilçede yer alan sokaklarda ve caddelerde kendi asfaltımızı kullanıyoruz. Bu uygulama ile de birçok belediyeye örnek oluyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Çankaya'nın asfaltsız sokağı kalmayacak demiştik. Bugün gelinen noktada yaptığımız çalışmalarla bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti Haber
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün Haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Şarkıcı Merve Özbey 'Çocuk yapın da görelim' diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?
Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim...
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Babacan'dan, Bahçeli'nin 'FETÖ organizasyonu' sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Fahrettin Koca Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Neva Hazal Kaya Cem Yılmaz Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Hasan Şaş Şenol Güneş Metin Oktay Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Çankaya Belediyesi saatte 60 ton asfalt üretiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 10:44:53. #1.15#
title